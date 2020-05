La “Resi-Stanza” per visitare virtualmente la borgata partigiana di Paraloup: ecco l'idea della Fondazione Nuto Revelli

La Fondazione Nuto Revelli conserva e valorizza l’archivio e la biblioteca dello scrittore cuneese che fu alpino, partigiano e innovatore nella ricerca della memoria contadina; si occupa di didattica e divulgazione culturale e ha inaugurato nel 2012 il recupero della borgata alpina di Paraloup, oggi centro culturale e turistico a quota 1.400 metri in Valle Stura, dove Nuto Revelli ha combattuto come partigiano con la “Banda Italia Libera” di Duccio Galimberti, Livio Bianco e Giorgio Bocca.

Nell’impossibilità di raggiungere Paraloup in questi tempi di distanziamento pandemico, il 25 aprile 2020 la Fondazione ha inaugurato la Resi-Stanza, una stanza virtuale su Google Meet che si colloca come luogo fortemente connotato dal punto di vista dei valori dell’antifascismo, della democrazia e dell’impegno civile, ed è direttamente connesso al luogo fisico di Paraloup che di questi valori ha fatto un’identità. Le porte della Resi-Stanza resteranno sempre aperte a enti e associazioni come luogo in cui ritrovarsi, fare rete e riflettere sulla portata del cambiamento culturale in corso e sul suo impatto per le comunità e i territori.

E proprio da una riflessione sul post-Covid19 che il 13 maggio alle ore 18 la Resi-Stanza ospita la prima videoconferenza del ciclo Riflessioni su ciò che la pandemia può (forse) insegnarci, promosso dall’Associazione culturale pinerolese Pensieri in Piazza. La video conferenza dal titolo Nessuno si salva da solo prevede gli interventi del filosofo Miguel Benasayag e del politologo Marco Revelli che dialogheranno sui modelli interpretativi della società “pandemica”, sulle soluzioni possibili e sulle trasformazioni che necessariamente la crisi - che non tocca soltanto la salute pubblica ma tutta l’organizzazione sociale - porterà con sé.

Per collegarsi (fino a un massimo di 250 partecipanti) occorre accedere da un pc con connessione a Internet e Google Chrome installato cliccando questo link https://meet.google.com/phs-xdpf-gjb

Per collegarsi da cellulare invece occorre scaricare la app “Meet" di Google e cliccare il link https://meet.google.com/phs-xdpf-gjb e inserire il codice PIN: phsxdpfgjb







Sempre in tema digitale, l’altra importante novità inaugurata in questi giorni dalla Fondazione Nuto Revelli è l’Archivio interattivo Nuvolar: un dominio dedicato che consente l’esplorazione dei contenuti multimediali della Fondazione caricati con un potente sistema di auto-indicizzazione in grado di estrapolare in modo rapido e automatico i contenuti più rilevanti e le loro correlazioni.