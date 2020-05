Cuneo e Trapani collegate dal 10 luglio ogni lunedì e venerdì

È ufficiale: dal 10 luglio al 7 settembre Albastar collegherà Cuneo con Trapani grazie ad un operativo settimanale che già dopo tre settimane dall’inizio delle operazioni raddoppierà assicurando all’utenza piemontese una doppia frequenza tutti i venerdì e lunedì.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea spagnola nata nel 2009 con base a Milano Malpensa dal 2014 ed in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza.

Grande la soddisfazione del Presidente dell’Aeroporto di Cuneo Levaldigi Giuseppe Viriglio: "Accogliamo con grande entusiasmo la nuova rotta su Trapani: in un momento di ridimensionamento del traffico aereo, l’apertura di un nuovo volo è un segnale di grande ottimismo per il futuro. Grazie ad Albastar che ha saputo cogliere questa opportunità".

I voli da e per Trapani verranno operati dagli aeromobile Boeing 737-800 della flotta di Albastar configurati a 189 posti in classe unica. In occasione del lancio, Albastar ha previsto un’offerta sul proprio sito www.albastar.es con posti limitati in vendita a partire da 49,99 € (incluse tasse e bagaglio a mano e da stiva). Per prenotazioni: www.albastar.es, call center +39 095 311 503 callcenter@albastar.es oppure presso le agenzie di viaggio e le principali OTA.

Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O Albastar: "Siamo lieti di riprendere i nostri collegamenti di linea con un nuovo collegamento nel nostro network, frutto di una proficua partnership con l’Aeroporto di Cuneo. Protagonista della nostra ripartenza è Trapani, con l’avvio di due voli settimanali, lunedì e venerdì, a partire da luglio 2020, mese nel quale celebreremo il decennale dall’inizio delle nostra attività di volo".