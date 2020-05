Due incendi a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Intervengono i vigili del fuoco

Due incendi sono divampati quasi contemporaneamente questa mattina - martedì 19 maggio-, impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco.

A Borgo San Dalmazzo, in via Principessa Mafalda di Savoia, una vettura ha preso fuoco e le fiamme hanno seriamente danneggiato anche altre due vetture che erano parcheggiate accanto. Un altro incendio, invece, è scoppiato a Racconigi, in frazione Oia, dove in mezzo alla campagna, un trattore ha preso fuoco, andando completamente distrutto.

Sono in corso le indagini per appurare le cause che hanno scatenato le fiamme sull’auto e sul trattore.