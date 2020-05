Associazione Insieme: "Lavoriamo per analizzare criticità e punti d'interesse del territorio"

Al timone del pianeta Sanità c’è Andrea Imbimbo, veterinario di Cuneo; al Turismo, Tempo Libero e Sport troviamo Enrico Basso di Busca, direttore di banca e dirigente del Cuneo Granda Volley; al Welfare Marco Bertone, imprenditore cuneese, coordinatore del gruppo “Crescere Insieme” ed ex consigliere del Comune di Cuneo.

Il pianeta Giovani (under 40) è seguito da Luca Vender, imprenditore di Fossano, mentre la Scuola, Cultura e Formazione da Andrea Girard, architetto libero professionista e insegnante. La maggior parte dei partecipanti è under 45 con la presenza di diversi giovanissimi studenti universitari.

« Stanno emergendo spunti interessanti per avviare iniziative concrete su gran parte del territorio provinciale - afferma il Presidente di Insieme, Marcello Cavallo - siamo solo agli inizi ed il percorso è ancora lungo, ma l’importante adesso è cominciare a porre le basi di un progetto più ampio, partendo dall’analisi delle criticità del nostro territorio e dai punti di interesse che occorre potenziare e sviluppare. E’ anche - prosegue Cavallo - un bell’ “esercizio” di dibattito serio su argomenti impegnativi, compreso il tema del Coronavirus, che ha visto la presenza del dott. Fulvio Moirano, Presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo. Insomma il passaggio dalle chiacchere “da piazza” ad agorà progettuale ».

Intanto da venerdì, dalle 9 alle 12 a Cuneo in Piazza Europa 9 (interno Galleria San Carlo) riapre al pubblico l’ufficio di Insieme agli amministratori e cittadini per le consulenze degli esperti, contattando alternativamente anche il numero 335/8150757 o via mail all’indirizzo segreteria@associazioneinsieme.info.