Incidente stradale a Morozzo, nel pomeriggio di oggi (mercoledì 20 maggio).

Coinvolta un'unica autovettura in transito su via Boetti, ribaltatasi per cause ancora da definire nei pressi del ristorante "Martin Pescatore". La persona al volante è rimasta incastrata all'interno delle lamiere.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo.