1° Km Verticale dei Ciciu Virtuale - Sentiero Luca Borgoni, c'è tempo fino al 30 giugno per affrontare la prova correndo... individualmente

In attesa del pieno ritorno alla "normalità" non mancano originali iniziative di carattere sportivo, ideate tenendo conto delle nuove disposizioni di sicurezza per la salute generale.

E' il caso del 1° Km Verticale dei Ciciu Virtuale - Sentiero Luca Borgoni, organizzato dalla ASD Dragonero, costretta ad annullare la competizione "tradizionale".

I podisti avranno tempo fino al 30 giugno per correre individualmente sul tracciato stabilito, con partenza dal centro di Villar San Costanzo e arrivo al Monte San Bernardo (1625 m).

Comunicheranno in prima persona tempo effettuato e data di svolgimento della prova, così da permettere alla ASD Dragonero di catalogare le prestazioni di tutti.

Verrà poi stilata un classifica e, appena possibile, ci saranno le premiazioni che terranno pure conto di chi avrà affrontato il percorso (omologato Fidal) più volte.

Nell'agosto di due anni fa è stato dedicato, in zona Ciciu del Villar, un sentiero di circa 3 chilometri con 800 metri di dislivello (omologato per le gare di km verticale) a Luca Borgoni, alpinista cuneese 22enne che perse la vita sul Cervino. Un'idea nata dalla squadra podistica Dragonero in cui milita papà Vittorio.