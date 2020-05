Preioni e Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): appello ai giovani per un fine settimana di divertimento responsabile

Primo weekend dopo il lungo lockdown per il Piemonte che vuole prevenire gli assembramenti senza regole, complici il bel tempo e le lunghe giornate che precedono l’estate. “L’ordinanza del governatore Cirio che limita la movida è un provvedimento giusto - commenta il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni - non repressivo, ma preventivo. Il mio appello è ai giovani, cui mi sento vicino e che il mio gruppo consiliare ben rappresenta anagraficamente. Mi rivolgo a loro perché, mai come oggi non solo sono la speranza del futuro, ma anche la garanzia del presente. Seguite le regole, mantenete le distanze, usate le mascherine e divertitevi, senza assembramenti. La voglia di uscire e di recuperare la socialità è tanta - conclude Preioni -: declinatela in modo intelligente, ricordando che insieme ne usciamo meglio e più velocemente”.



E all’appello di Preioni fa eco Matteo Gagliasso, 26 anni, il più giovane dei consiglieri che siedono nell’emiciclo piemontese. “Movida è un termine mutuato dal leggendario clima vitale delle serate iberiche - dice Gagliasso - ma etimologicamente deriva dallo spagnolo mover, ossia muoversi. Abbiamo capito che questo virus è più clemente con noi giovani, ma si muove con noi. I dati epidemiologici parlano chiaro: possiamo non essere sintomatici, ma contagiosi sì. Una birra, uno spritz o una passeggiata con gli amici, sono desideri che possiamo realizzare col buon senso da porre anche al servizio degli altri, dai nostri genitori, ai nonni, agli sconosciuti. Facciamo in modo che movida resti solo sinonimo di divertimento - conclude Gagliasso - e non diventi un'occasione per far muovere anche il virus insieme a noi”.