Smaltivano abusivamente mezzi agricoli e rifiuti di vario genere: scoperta maxi discarica nel saluzzese

I Finanzieri della Tenenza di Saluzzo, nel quadro di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato due soggetti intenti a caricare mezzi agricoli su un autoarticolato con targa straniera. I Finanzieri hanno dunque acquisito la documentazione contabile e di trasporto dei suddetti mezzi e sono così risaliti al proprietario del terreno sul quale gli autisti stavano eseguendo il carico.



Ai militari è risultato subito evidente che il terreno e l’immobile venivano utilizzati come deposito per mezzi agricoli dismessi ovvero da rottamare nonché per la riparazione degli stessi, vista anche la presenza di olii esausti impropriamente cautelati e di altro materiale utilizzato nelle officine meccaniche. Inoltre, erano presenti pneumatici, elettrodomestici, materiale ferroso e altri rifiuti di vario genere (speciali e non), abbandonati in modo incontrollato sul suolo e all’interno dell’immobile, generanti una consistente fonte di inquinamento ambientale, vista anche la presenza di canali di scolo delle acque presso gli attigui campi agricoli.



I militari della Tenenza hanno proceduto al sequestro del terreno e dell’immobile, compresi i rifiuti, i mezzi agricoli e il restante materiale. Sono stati deferite 2 persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e assenza delle autorizzazioni ambientali. Le indagini hanno confermato che le suddette attività venivano esercitate in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa e senza alcuna Partita Iva.



L’attività si è conclusa con il sequestro di 64 mezzi agricoli, di circa 500 tonnellate di rifiuti di vario genere, dell’immobile e della relativa area pertinenziale, avente un’estensione pari a 3.000 mq, per un valore complessivo pari a circa 500 mila euro.



Terminate le indagini, l’area sequestrata sarà sottoposta a bonifica e, nei confronti dei soggetti denunciati, si procederà alla tassazione dei proventi illeciti scaturiti dall’attività d’impresa esercitata in maniera totalmente abusiva.