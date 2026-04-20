Scontro tra tre auto sulla Provinciale 12 a Carrù: traffico rallentato

Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, lungo la Sp 12 Fondovalle, all’altezza del bivio per Clavesana nel comune di Carrù.
Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali è finita fuori dalla sede stradale. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi né persone incastrate all’interno dei veicoli.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Dogliani, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati.
Tutti gli occupanti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 e affidati alle cure mediche.
Durante le operazioni è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, che ha gestito la viabilità con un senso unico alternato fino al termine dei soccorsi.