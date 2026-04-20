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Cronaca | 20 aprile 2026, 10:48

Scontro tra tre vetture e traffico rallentato in viale Madonna dei Fiori a Bra

Nessun ferito. Sul posto due pattuglie della Polizia locale

Scontro tra tre vetture e traffico rallentato in viale Madonna dei Fiori a Bra

Scontro, questa mattina 20 aprile, in viale Madonna dei Fiori all'incrocio con via Mascagni a Bra.

L'incidente è avvenuto tra una Toyota Yaris, una Fiat 500 L ed una Volkswagen Golf, fortunatamente senza che si registrassero feriti. 

Sono in corso i rilievi da parte dell'equipaggio della Polizia Locale immediatamente sopraggiunto sul posto; traffico rallentato per la presenza dei 3 veicoli incidentati di cui è in corso la rimozione; sul posto presente anche un altro equipaggio della Polizia Locale e una pattuglia della Compagnia Carabinieri per regolamentare la viabilità. 

redazione

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