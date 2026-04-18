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Cronaca | 18 aprile 2026, 20:03

Incendio boschivo a Ormea, fiamme nel sottobosco

Intervento nel tardo pomeriggio di vigili del fuoco volontari e squadre Aib. Spento, ma bonifica in fase di ultimazione quindi al vaglio un possibile presidio notturno

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un incendio boschivo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.39, nel territorio comunale di Ormea, in zona Boscolungo – Bosconero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ormea e Garessio, con il supporto delle squadre Aib di Garessio, che hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme.

L’incendio ha interessato principalmente il sottobosco, coinvolgendo foglie secche e vegetazione a terra. Grazie al tempestivo intervento delle squadre operative, il rogo è stato spento, mentre restano in corso le operazioni di bonifica dell’area per eliminare eventuali focolai residui.

I tecnici stanno valutando la necessità di mantenere un presidio anche durante la notte, al fine di prevenire possibili riprese dell’incendio.

Redazione

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