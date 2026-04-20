Assalto e furto nella notte alla Cicli Mattio di Piasco: sfondate le vetrine, danni ingenti [FOTO]

Furto con scasso nella notte a Piasco ai danni della Cicli Mattio, con il colpo messo a segno poco prima delle 3 (tra domenica 19 e lunedì 20 aprile) e pesanti danni alla struttura.

Il fatto si è verificato in via Donatori di Sangue, lungo la circonvallazione che conduce in valle Varaita.

Un gruppo di malviventi (probabilmente 3) ha preso di mira l’attività, da oltre 30 anni punto di riferimento per biciclette e abbigliamento da ciclismo, sfondando gli accessi con un furgone cassonato utilizzato come ariete e risultato rubato a Borgo San Dalmazzo.

Con il mezzo hanno colpito prima l’ingresso dell’officina e poi quello del negozio, mandando in frantumi le vetrate e distruggendo il cancello.

L’azione ha fatto scattare immediatamente l’allarme, ma i malviventi sono comunque riusciti a caricare alcune biciclette prima di tentare la fuga.

La loro corsa si è però interrotta poco distante: inseguiti da un abitante della zona, hanno abbandonato il furgone, verosimilmente danneggiato, per fuggire a piedi tra i frutteti verso il fiume Varaita. L’intera refurtiva è stata recuperata, ma i danni alla struttura restano rilevanti.

A raccontare quanto accaduto è Giorgio Borge, uno dei soci di Cicli Mattio: “I ladri sono entrati in retromarcia prima nell’officina, facendo partire subito l’allarme. Lì hanno trovato poco, solo due biciclette di clienti, e allora si sono spostati sull’altro ingresso.

Con la stessa tecnica - prosegue Borge - hanno sfondato anche le vetrine del negozio. Il danno più grosso è proprio quello: le vetrine erano allestite con biciclette che sono state completamente rovinate”.

L’intervento dei sistemi di sicurezza ha limitato il colpo: “È partito l’antifurto e anche il sistema nebbiogeno. I ladri sono riusciti a caricare qualche bicicletta sul furgone, ma mentre scappavano verso i frutteti un vicino li ha inseguiti. A quel punto hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi”.

Non è la prima volta che l’attività finisce nel mirino: “Questo è il quarto o quinto furto che subiamo – afferma Borge - ma i tentativi sono stati almeno una decina. Questa volta hanno fatto molti più danni rispetto al passato, anche se hanno portato via meno”.

Il bilancio, infatti, è pesante: “Le biciclette recuperate sono comunque danneggiate assieme a quelle vicino alle vetrine del negozio che sono state distrutte. Anche gli infissi sono da rifare: la violenza dell’impatto ha divelto tutto il serramento in alluminio”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia stradale

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno analizzando le immagini di videosorveglianza.