Cuneo, frigorifero va a fuoco in un appartamento: due anziani in ospedale

Incendio di un frigorifero, in un alloggio al terzo piano di una palazzina, in via Antica di Busca a Cuneo. L'allarme oggi, lunedì 20 aprile, alle 16.30, quando la cucina è stata rapidamente invasa da un fitto fumo nero.



I due anziani residenti sono stati trasportati in via precauzionale con l'ambulanza medicalizzata del servizio regionale del 118 all'ospedale Santa Croce per essere sottoposti ai dovuti controlli per sospetta intossicazione da inalazione di fumo nero.



Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per le operazioni di spegnimento, circoscrivendo le conseguenze, come l'annerimento, alla sola stanza in cui si trovava il frigorifero. Si è quindi concluso con la messa in sicurezza dell'abitazione, non registrando danni strutturali.