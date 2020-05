Cade in una scarpata con la carrozzina in Regione Picco Chiotti di Dronero, soccorsi sul posto

Intervento in corso in Regione Picco Chiotti di Dronero per una persona - stando alle prime ricostruzioni - con disabilità caduta in una scarpata con la carrozzina per diversi metri.



Non si conoscono al momento le generalità né le sue condizioni. Stanno intervenendo sul posto l'equipe medico sanitaria del 118, i vigili del fuoco di Cuneo con i volontari di Dronero e con la squadra Speleo Alpino Fluviale. Carabinieri in loco per i rilievi del caso.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 11 di oggi, venerdì 29 maggio.