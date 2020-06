"Voler bene all'Italia, l'appello di UNCEM: "Necessario attuare la legge sui piccoli comuni e la strategia delle green communities"

"La legge 158 del 2017 - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - è da attuare fino in fondo in tempi strettissimi e occorre definire come destinare i 160 milioni di euro di fondo per investimenti, previsto dalla stessa legge varata all'unanimità del Parlamento. Con Stefano Ciafani ed Ermete Realacci lo abbiamo detto ieri anche al Ministro Boccia e lo ripetiamo oggi al Presidente Conte. La 158 va resa efficace sino in fondo e unita all'attuazione della Strategia delle green communities e del Testo unico forestale. Lavoriamo, forti del ruolo riconosciuto e riconoscibile dei Sindaci in questa fase di emergenza, per dare sostanza e opportunità ai Comuni, con i loro Sindaci che agiscono in stretta unione con il tessuto di imprese e di associazioni, tenendo in vita il tessuto sociale ed economico dei territori".