Recuperati i due climber bloccati in parete sulla Rocca Castello ad Acceglio

Sono stati recuperati e tratti in salvo i due climber rimasti bloccati da un violento temporale in parete, mentre stavano affrontando la fase finale della discesa in corda doppia sulla via "battezzata" King Line (grado tra il quinto e il sesto) sulla Rocca Castello, un luogo amatissimo da chi pratica l'arrampicata sportiva.

Una corda è rimasta incastrata.

L'allarme era scattato verso le 19, il recupero è avvenuto poco prima della 21.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo SAF, la squadra del soccorso alpino della Valle Maira e il reparto SAGF delle fiamme Gialle.

Seguiti dai tecnici del soccorso alpino e dagli uomini del SAGF, che si sono avvicinati ad una distanza che permetteva di poter comunicare, hanno usato una sola corda per percorrere in sicurezza un tratto di cengia e incontrare i soccorritori. Erano molto infreddoliti e stanchi.

Una schiarita ha permesso all'elicottero del 118 di salire oltre il colle Greguri e recuperarli con il verricello. I tecnici hanno poi recuperato il loro materiale e gli zaini e stanno scendendo a Chiappera.