Cuneo, ex frigo militare: in commissione si presenta il concorso nazionale per la riqualificazione

L'edificio - acquistato dalla Fondazione stessa nel 2019 e sito in piazza Virginio, nel vero e proprio "centro culturale" della città - sarà protagonista di un importante percorso di restituzione alla comunità come polo culturale polifunzionale.

Il concorso vede il patrocinio, anche, del Comune e dell'ordine degli Architetti. Si articolerà in due fasi di cui la prima - quella di concept design - avrà termine, appunto, a luglio; nella seconda fase verranno scelti i cinque progetti migliori presentati e realizzata per ognuno un'analisi di fattibilità tecnico-economica. Al progetto primo classificato verranno corrisposti 40mila euro come acconto sul successivo incarico, al secondo 10mila, al terzo 8mila e al quarto e al quinto 5mila euro. I partecipanti al concorso, almeno nella prima fase, rimarranno anonimi: il vincitore finale verrà proclamato il prossimo ottobre.

“Con il concorso bandito in questi giorni entra nel vivo il percorso di riqualificazione dell’ex frigorifero militare di Cuneo che, dopo l’acquisto, aveva preso avvio lo scorso giugno con la giornata di riflessione intitolata Disegni Urbani” afferma Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “Rigenerare spazi dismessi e restituirli alla comunità è uno degli obiettivi strategici della Fondazione CRC: siamo sicuri che attraverso questo bando sarà possibile selezionare progetti davvero significativi, in grado di fare di questo bene un luogo di produzione culturale e di aggregazione sociale, un contenitore urbano polifunzionale capace di attrarre energie positive per la collettività. Un grazie particolare va ai componenti della Commissione, che danno prestigio nazionale a questa iniziativa, e all’Ordine nazionale degli Architetti, che ha messo a disposizione la piattaforma per lo svolgimento del concorso”.