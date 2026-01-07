Scuola e territorio fanno rete: presentazione del Patto Educativo di Comunità ad Alba

Ad Alba l’IISS “P. Cillario Ferrero” presenta il Patto Educativo di Comunità, un’iniziativa che rappresenta un passaggio fondamentale verso una sinergia duratura e condivisa a beneficio degli studenti e dell’intera comunità. Prende così forma un modello di collaborazione tra scuola e territorio.

Il Patto non nasce come un progetto isolato, ma come il risultato di un’attenta autoanalisi condotta all’interno dell’Istituto e, soprattutto, di un percorso di collaborazione già avviato negli anni con i soggetti firmatari. L’obiettivo non è quello di “creare ex novo”, bensì di mettere a sistema le numerose iniziative e progettualità già consolidate, offrendo loro una cornice istituzionale e una visione strategica unitaria.

Un lavoro corale, arricchito dai contributi e dalle proposte di revisione dei firmatari, che ha permesso di costruire un documento aderente ai reali bisogni della comunità. Il Patto Educativo di Comunità si configura inoltre come uno strumento aperto e dinamico, pronto a evolversi nel tempo e ad accogliere nuove sfide e opportunità.

La presentazione si terrà lunedì 12 gennaio, alle ore 18, presso i locali dell’IISS “P. Cillario Ferrero”, in via Balbo 8 ad Alba.

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno invitati a un buffet preparato e offerto dagli allievi e dai docenti dell’Arte Bianca di Neive, a conclusione di un momento di confronto e condivisione che guarda al futuro dell’educazione sul territorio.