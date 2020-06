Cuneo guarda al "Tempo Estate" per i giovani tra i 3 e i 17 anni: mercoledì la commissione

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno la VI^ commissione consiliare della città di Cuneo si riunirà - tramite la piattaforma Zoom, com'è ormai abitudine da qualche mese - per analizzare l'iniziativa "Tempo Estate", ovvero il servizio di attività estive dedicate ai giovani cittadini di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

Un argomento importante, in molti sensi secondo solo a quello della riapertura delle scuole, sul quale avevamo interpellato l'assessore Franca Giordano .

La commissione di mercoledì - in cui verrà con ogni probabilità illustrato il progetto di gestione del servizio - era già stata preventivata il 18 maggio scorso durante quella dedicata al bilancino dei Servizi a Domanda Individuale 2019, in cui proprio per le attività dedicate a infanzia e minori la voce contava 123.354,11 euro (seconda voce dopo quella relativa ai parchimetri).