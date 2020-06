Come organizzare una cantina per il vino

Custodire con molta attenzione le bottiglie di vino in cantina è il primo passo fondamentale per poter degustare dei prodotti di qualità in qualsiasi momento, anche in occasione di una cena con gli amici. Ma avere a disposizione una cantina non significa automaticamente permettere una conservazione delle bottiglie di vino nel modo corretto. Bisogna predisporre tutte le condizioni per fare in modo di mantenere le bevande in un luogo protetto in tutti i suoi aspetti. Come fare, quindi, per conservare correttamente il vino in cantina? Vediamo alcune regole che è essenziale rispettare, partendo proprio dalla disposizione delle varie bottiglie.

L’importanza dell’arredamento per disporre le bottiglie

Come abbiamo visto, l’ arredamento cantina vino svolge un ruolo determinante, non solo nel garantire la corretta conservazione delle bottiglie, ma anche per favorire il comfort in questo ambiente e per rendere il luogo in questione con un certo stile che corrisponde alle nostre preferenze personali.

Non trascuriamo insomma lo stile, quando procediamo ad arredare una cantina per il vino. Ma allo stesso tempo dobbiamo garantire una conservazione del vino nel modo più corretto. A questo proposito ricordiamo che dobbiamo rispettare le regole che riguardano ad esempio l’illuminazione e la temperatura nel luogo che abbiamo scelto per la conservazione delle bottiglie.

In maniera particolare, specialmente nel momento in cui il vetro delle bottiglie è chiaro, è opportuno mantenere il tutto al buio. Dobbiamo ricordare infatti che esporre le bottiglie alla luce, che sia naturale o artificiale, potrebbe far aumentare i processi ossidativi, con varie conseguenze.

Un’altra regola fondamentale è quella che riguarda la corretta disposizione delle bottiglie di vino in cantina. Possiamo affidarci a degli appositi supporti che consentano di disporre le bottiglie nel modo corretto.

È essenziale infatti che le bottiglie siano disposte su un fianco, per evitare la formazione di bolle d’aria che potrebbero rendere il terreno più fertile ai batteri. È un trucco molto importante per garantire una conservazione adeguata della bevanda. Ad esempio è possibile avere a disposizione delle griglie specifiche, che permettano alle bottiglie di rimanere inclinate.

Un’altra opportunità che bisognerebbe considerare consiste nel mantenere sempre le etichette delle bottiglie rivolte verso l’alto. In questa maniera è possibile vedere in qualsiasi momento tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno senza spostare le bottiglie di vino.

La temperatura da mantenere in cantina

Cerchiamo anche sempre di mantenere costante la temperatura presente all’interno della cantina. È un elemento essenziale che dobbiamo considerare, perché, con la presenza di temperature basse, si potrebbero avere delle conseguenze nello sviluppo della bevanda. Allo stesso tempo avere delle temperature alte potrebbe portare a far invecchiare il vino prima del previsto.

Ricordiamo quindi che la temperatura che dovremmo rispettare all’interno della cantina corrisponde a circa 12-15 gradi per quanto riguarda il vino rosso. I gradi da rispettare sono leggermente inferiori per quanto riguarda il vino bianco, che dovrebbe essere mantenuto ad una temperatura che corrisponde a circa 10-12 gradi.

Teniamo in considerazione anche questi aspetti nel momento in cui predisponiamo la cantina per la conservazione delle bottiglie di vino.

Come scegliere lo stile di arredamento

Ma come arredare nello specifico una cantina per il vino? Senza dubbio una delle caratteristiche che dobbiamo considerare è quella relativa allo stile che vogliamo dare a questo luogo. Possiamo scegliere sulla base delle nostre preferenze personali.

Alla nostra cantina possiamo assegnare ad esempio uno stile rustico, che riflette le caratteristiche tipiche di un tempo, oppure possiamo fornire ad essa uno stile che corrisponde alle tendenze moderne.

Ad esempio in una cantina dallo stile antico possiamo inserire delle botti e degli elementi di arredamento in legno. Nelle cantine più moderne possiamo invece optare per delle caratteristiche tipiche da wine bar.