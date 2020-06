A Sommariva del Bosco si celebra l'estate con la Festa della Musica

Anche quest’anno a Sommariva Bosco si celebra l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica. L'appuntamento con la Passeggiata Musicale è in programma domenica 21 giugno a partire dalle ore 15.30.

"Nonostante tutto quello che è successo - scrivono dall'Amministrazione - proprio perché dopo tre mesi di forzata sospensione di ogni iniziativa abbiamo tutti bisogno di ritrovarci per soddisfare il nostro bisogno di socialità e di cultura".

Il tutto si svolgerà nel dovuto rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento imposte dalla non ancora risolta emergenza sanitaria.

Questa sarà una edizione più corta, con tre soli appuntamenti, di cui due all’aperto, per far sì che il filo di questa iniziativa, che nei due anni passati ha ottenuto un bel numero di adesioni, non si debba spezzare.

"Va riconosciuto all’ Associazione “Ricercare – Giovani per l’ Arte” il merito di aver proposto con convinzione e organizzato a tempo di record questa la Festa della Musica 2020, un’edizione un po’ speciale che l’Associazione “L’ Offerta Musicale” sostiene per gli aspetti promozionali mentre alcuni enti e persone di Sommariva Bosco rendono possibile attraverso la loro preziosa collaborazione e ospitalità. Speriamo che anche questo sia un piccolo segno di ripresa della nostra comunità".