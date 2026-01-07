Viola in festa per la maestra Ernestina Bozzolo che ha compiuto cento anni

Grande festa a Viola, lo scorso sabato 3 gennaio, per il compleanno della Ernestina Bozzolo, per tutti la "maestra Pia", che ha compiuto 100 anni.

L'amata nipote Monica ha organizzato un momento conviviale con la partecipazione di tantissimi ex allievi, di molte generazioni, che hanno frequentato le scuole elementari di Viola, dove lei ha esercitato la maggior parte del suo lavoro di insegnante.

Un mestiere che ha condiviso con la sorella Emilia, ma che per loro ha sempre rappresentato molto di più di un lavoro, era una vocazione. In paese tutti ricordano la maestra Pia come una figura materna, dolce, capace di trasmettere insegnamenti ben al di là delle nozioni presenti sui libri.

All’inizio della sua carriera lavorativa aveva insegnato nella frazione Bassi di Frabosa poi a Scagnello, per poi continuare nel suo amato paese, diventando, con la sorella Emilia, figura di riferimento nella vita della comunità violese.

Pur con alcune problematiche fisiche, ha partecipato alla festa, contenta del calore e dell’affetto che i suoi allievi, i parenti e gli amici hanno manifestato, attorniata dalla nipote Monica, dall’amata assistente Irina e anche dalla suo prezioso medico di famiglia, la dottoressa Paladino, in servizio a Viola.

“Per me è stata una grande emozione e un grande onore partecipare - dice Romana Daniello, Sindaco di Viola -, la maestra Pia è stata la mia maestra nelle pluriclassi di paese che, per noi bambini, erano cosa normale. Lei per ognuno di noi aveva attenzioni particolari e seguiva non solo l’apprendimento, ma il nostro comportamento, la nostra educazione, la nostra salute e riferiva ai genitori con grande senso di responsabilità e amore. Voglio ringraziare di cuore la nipote Monica per questa importante opportunità di festa e augurare alla maestra Pia ancora tanti e tanti anni da vivere nella nostra comunità violese”.