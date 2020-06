Anche ad Alba il bus conviene: due iniziative rivolte a chi si abbona al trasporto pubblico locale

Per rilanciare l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale dopo i mesi di lockdown, il Consorzio Granda Bus, gestore del servizio anche ad Alba, propone agevolazioni tariffarie per chi si abbona o è già abbonato.



Fino al 31 agosto, infatti, chi sceglierà gli autobus del Consorzio Granda Bus potrà beneficiare delle agevolazioni “Prendi 3 paghi 2” e “Porta un amico”.



Con “Prendi 3 paghi 2” chi acquista due abbonamenti (settimanali o mensili) validi per due periodi consecutivi, da giugno a dicembre, avrà diritto a un terzo abbonamento gratuito, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021.



Con “Porta un amico”, invece, gli abbonati che rinnovano la propria tessera presentando un amico, beneficeranno di uno sconto del 50% sul rinnovo; contemporaneamente, anche il nuovo abbonato avrà diritto ad uno sconto del 50% sul proprio titolo di viaggio.



«Accogliamo con grande favore questa iniziativa – dichiara l’assessore comunale ai Trasporti Massimo Reggio -. È volontà dell’Amministrazione promuovere e favorire la mobilità collettiva del trasporto pubblico, nonché la mobilità ciclopedonale».



Le promozioni sono attivabili in tutte le biglietterie del Consorzio Granda Bus (www.grandabus.it/dove-acquistare) e nell’Autostazione di Alba, in piazzale Dogliotti, 1/C (tel. 0173440216).