Cosa fa un'agenzia di pubbliche relazioni?

Comprende ciò che un cliente vuole ottenere

Un’agenzia di pubbliche relazioni così come un’ agenzia di comunicazione a Catania , Roma o Perugia cercheranno innanzitutto di capire cosa un cliente vuole uscire dalla relazione. Le pubbliche relazioni possono riguardare il cambiamento delle percezioni negative, informare i potenziali clienti su un nuovo prodotto o servizio e dimostrare che l'azienda cliente è affidabile e con cui fare affari. L'obiettivo di un PR di successo è costruire un rapporto positivo di lunga data con le persone che contano, compresi clienti, dipendenti, investitori e il pubblico in generale.

Sviluppare un piano

L'agenzia PR lavora con i clienti per creare un piano di comunicazione. Il piano può prendere in considerazione il vantaggio competitivo, la posizione sul mercato, le sfide affrontate dal cliente, una strategia di pubbliche relazioni, tempistiche, misure e tattiche / metodi e strumenti.

Esistono diverse tattiche utilizzate da un'agenzia di pubbliche relazioni. Il più comune sono le relazioni con i media (e ora sempre più i blogger). L'agenzia di PR collaborerà con un cliente per creare contenuti, da comunicati stampa, articoli, ricerche, white paper, case study e post di blog. Con questo contenuto, le agenzie di pubbliche relazioni si rivolgeranno a media / blogger presentandoli e offrendo informazioni per una storia. Naturalmente i contenuti possono essere utilizzati dai team di vendita e anche sul sito Web del cliente.

Mentre articoli di stampa, come quelli di giornali, riviste di settore e riviste costituivano una componente chiave di un'efficace campagna di pubbliche relazioni, con il crescente accesso alle informazioni online, le società di pubbliche relazioni sfruttano sempre più risorse online come siti di notizie, blog e forum online .

Per le aziende tecnologiche, gli analisti del settore sono influenti, quindi le agenzie indirizzeranno gli analisti per briefing per aiutare i loro clienti a ottenere menzioni nei rapporti del settore o garantire che siano il radar degli analisti. Le agenzie aiuteranno inoltre a organizzare la partecipazione degli analisti all'evento di un cliente o a white paper o sondaggi congiunti.

Non vi è alcuna sostituzione del contatto diretto per stabilire un rapporto positivo con il pubblico. Questo è il motivo per cui le agenzie di pubbliche relazioni ricercano e raccomandano ai loro clienti opportunità di parlare, discussioni di gruppo e workshop. Le società di pubbliche relazioni aiuteranno a scrivere presentazioni e discorsi, consentendo ai clienti di affermarsi come esperti leader nei loro settori e di aumentare le loro opportunità di networking. Abbiamo assicurato opportunità di intervento in eventi come Internet Retail, Ecmod e la conferenza IT della società civile.

L'approvazione di terzi attraverso premi è un altro strumento popolare. Le agenzie di PR identificheranno i premi, scriveranno la voce del premio e quindi utilizzeranno qualsiasi vincita nella promozione successiva.

Altri modi in cui i clienti possono interagire con i loro clienti a livello personale sono attraverso mostre e tour di lancio del prodotto. Le agenzie di pubbliche relazioni organizzano queste opportunità per soddisfare i potenziali clienti, dallo spazio per le prenotazioni allo svolgimento di briefing con i media durante la giornata.

Offrire servizi aggiuntivi come ricerca e social media

Le agenzie di PR sanno come creare contenuti, quindi il prossimo passo logico è che i team di PR offrano servizi di social media e ricerca. Dalla gestione delle campagne di Facebook alla gestione dei feed di Twitter e alla scrittura di post di blog, le agenzie di PR possono aiutarti. Le agenzie sanno già come indirizzare altri siti Web per ottenere visibilità, quindi questo si collega ai siti di targeting per ottenere collegamenti naturali attraverso contenuti coinvolgenti. Molti stanno lavorando con i clienti su campagne integrate di ricerca, social e PR. Cercano anche di migliorare il posizionamento dei siti Web dei clienti attraverso la nostra agenzia di ricerca, ecco un case study SEO.