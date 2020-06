Il Soccorso alpino recupera una mucca morta e trascinata in un rio a Pontechianale

Gli operatori del Soccorso alpino piemontese della Quattordicesima delegazione "Monviso" sono intervenuti ieri (18 giugno) a Pontechianale, nella gola del Rio Fiutrusa, per il recupero di un bovino deceduto, trascinato a valle dalla piena del torrente.

Come spiega il Soccorso alpino, con l’inizio della stagione degli alpeggi in quota, “prende avvio la nostra attività per il recupero di quei capi di bestiame morti o che per motivi sanitari devono essere trasportati a valle da zone molto impervie".

Interventi che, in alcuni casi, oltre alle squadre a terra del Sasp, necessitano anche del supporto aereo, con l’impiego di elicotteri.