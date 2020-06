Rete Wi-Fi a Garessio: gratuita e già disponibile

Il Comune di Garessio ha comunicato che sono terminati i lavori di installazione della rete Wi-Fi "WiFi4EU", che sarà gratuita e disponibile per tutti i cittadini e turisti, previa breve registrazione.

La rete è presente al Borgo Maggiore (all'interno e all'esterno del palazzo comunale), al Borgo Poggiolo presso Villa Gobbi, lungo corso Statuto nei pressi dell'ufficio turistico, al Borgo Ponte in zona bar Roma, in zona scuole medie, nei giardini Polti, in piazza Marconi e sul ponte Odasso.