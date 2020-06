Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, a Briga Alta, lungo la Via del Sale. Qui, per cause ancora in via di accertamento, un motociclista sarebbe caduto, riportando ferite alla spalla tali da dover ricorrere all'intervento del 118.

L'uomo - M.C., 50enne di Erba, in provincia di Como - è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.