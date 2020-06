Comincia l’estate nella Granda e non sai come festeggiarla? Ecco qualche idea

A Sale San Giovanni questo è il momento in cui è in piena fioritura la lavanda coltivata nei campi, spettacolo da non perdere da metà giugno ad inizio luglio, quando si provvederà al taglio ed alla raccolta dei fiori. Quest’anno i visitatori potranno ammirare i campi profumati di elicriso.



Durante questi fine settimana, fino a domenica 5 luglio, le strade comunali che conducono ai campi di lavanda saranno percorribili dai turisti soltanto a piedi o con biciclette spinte a mano.



Con scarpe comode e acqua è possibile percorrere a piedi tre itinerari panoramici di diverse difficoltà, immersi nei colori e nei profumi delle erbe officinali. Il percorso “arancione” è accessibile solo a piedi ed è lungo quasi 9 chilometri su strade sterrate, sentieri e brevi tratti su strada comunale; il percorso “azzurro”, anch’esso percorribile solo a piedi, ha una lunghezza di 10 chilometri, metà su strade sterrate e metà asfaltate e si presenta mediamente impegnativo; il percorso “verde” di circa 7 chilometri è quello più semplice su strada asfaltata. L’accesso con veicoli a motore sarà consentito esclusivamente ai mezzi di polizia e soccorso, alle persone diversamente abili, ai residenti ed autorizzati, ai mezzi agricoli.



Durante tutti i week end, fino al 5 luglio, sarà possibile visitare la Pieve di San Giovanni, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. I visitatori saranno accolti da un professionista dei Beni culturali, che potrà illustrare la storia millenaria del territorio, alla scoperta di un piccolo gioiello di arte e storia. Info e cartina dei sentieri su: www.turismosalesangiovanni.it e www.facebook.com/turismosalesangiovanni



Sabato 20 e domenica 21 giugno secondo appuntamento di “Racconigi si racconta”, proposta che permetterà ai visitatori di fare un tuffo nel passato con cartoline d'epoca che aiuteranno a raccontare la città nei primi decenni del Novecento. La visita sarà anche un modo per divertirsi cercando l'inquadratura fotografica perduta e mettendosi in gioco per animare nuove cartoline. Per immergersi completamente nell'atmosfera ed entrare nel gioco, i visitatori sono invitati a vestirsi in bianco ed in nero. A chiudere il percorso una pausa relax in collaborazione con Dream Bar e Plaza Café. Le visite si svolgono sabato 20 e domenica 21 alle ore 15 e alle ore 17.

Per ogni visita i numeri sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: Conitours – 0171 696206 – info@cuneoalps.it



A Monteu Roero domenica 21 giugno darà inizio alle aperture del castello, grazie alla concessione della famiglia Berta di Casalotto di Mombaruzzo e alla collaborazione dell’associazione culturale Bel Monteu. L’iniziativa Tasta... tasta, giunta alla sedicesima edizione, sarà l’occasione per riscoprire i beni artistici del paese, testimonianza dell’identità territoriale e culturale nonché di antiche tradizioni. Il percorso guidato avrà inizio da piazza Roma (in totale sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie) e raggiungerà il maniero sulla sommità della collina. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, con partenze scaglionate e a piccoli gruppi. Dal punto di partenza sarà possibile inoltre addentrarsi sui sentieri dell’area delle rocche. Presso l’ala coperta i volontari di Bel Monteu daranno indicazioni sui luoghi da visitare.

È consigliata la prenotazione al 333-76.78.652. Info: www.facebook.com/Bel-Monteu-





Sabato mattina, a Mondovì, mercato cittadino diffuso nelle piazze del centro. Un nuovo format che, oltre alla tradizionale piazza Ellero, vedrà l’estensione del mercato al ponte Silvestrini, in via Marconi e in piazza Cesare Battisti (produttori agricoli della Regione Piemonte) e in piazza Santa Maria Maggiore (settore alimentare, prodotti agricoli e ittici).

Nel weekend, sempre a Mondovì, sono aperti al pubblico la torre civica del Belvedere e il Museo della Ceramica, nell’antico palazzo Fauzone di Germagnano affacciato su piazza Maggiore. I visitatori potranno salire in cima a uno dei beni simbolo di Mondovì e godere dello splendido panorama sull’arco alpino, le langhe, la pianura e le valli monregalesi. L'orario di apertura, il sabato e la domenica, è 10.00-13.00 / 13.00-19.00. Il Museo della Ceramica, che ospita la mostra “Antonio Marras, Memorie dal sottosuolo”, osserva, invece, i seguenti orari: ven-sab 15.00-19.00, domenica 10.00-19.00. Per informazioni e prenotazioni è disponibile l’Ufficio Turistico al numero: 0174.330358.

Sabato sera, dalle ore 20,30 alle ore 23,30 (ultimo accesso ore 23), a Mondovì torna “Infinitum, un volo verso l’infinito” esperienza di visita immersiva alla chiesa della Missione di Mondovì Piazza e al capolavoro prospettico di Andrea Pozzo. Giochi di luce, musiche barocche, racconti con visori 3D e video immersivi a 360 gradi per scoprire il capolavoro in maniera inedita, con possibilità di associare la vista artistica al “gusto”, grazie al coinvolgimento delle attività del rione Piazza (cena, aperitivo o gelato). Info e prenotazioni: 389.2844372.

Chiusa per collaudi annuali fino a sabato 20 giugno la funicolare cittadina, che riaprirà domenica 21 giugno con orario 10,20 – 19 e che consentirà a residenti e visitatori di spostarsi tra i rioni storici di Breo e di Piazza. Nel weekend, sempre possibili le visite al Museo della Ceramica e alla torre dei Bressani, con i suoi giardini del Belvedere.

Aperto dalle ore 16 alle ore 19 “Infinitum”, esperienza di visita immersiva alla chiesa della Missione di Mondovì Piazza e al capolavoro del Pozzo, da vivere “combinato” alle prelibatezze prodotte dai ristoranti e dai bar di piazza Maggiore.



Vuoi portare i tuoi bimbi in un parco o a fare una bella escursione adatta a loro in pianura, in collina o in montagna?



Conosci già la nuova cartina “Escursioni in Famiglia – A passeggio tra Alpi, Langhe e Roero”?



La mappa presenta una selezione di 30 itinerari attraverso l’intera provincia di Cuneo, per la maggior parte percorribili tutto l’anno e particolarmente adatti alle famiglie con bambini.



Tra questi, in Valle Maira, nella riserva naturale dei Ciciu del Villar, c’è un percorso ad anello su ampio sentiero che è una tranquilla passeggiata tra formazioni geologiche dalla curiosa forma a fungo che emergono dalla boscaglia: casette di fata o di gnomi?



In Valle Varaita, a Sampeyre, frazione Rore, c’è il sentiero dei Sarvanot, spettacolare percorso che dalla borgata di Rore porta nel fitto del bosco fino alla cascata Tumpi la Pisso ma, attenti, non sarete mai soli: i Sarvanot vi spiano. Sapreste trovarli tutti?

Altra sorpresa è la panchina gigante arancio e blu che si può raggiungere con una breve deviazione e da cui si può godere di un bellissimo panorama.



In Valle Po, a Sanfront c’è Balma Boves, a cui ci si arriva con percorso circolare su sentiero, sterrata e asfalto. È un percorso che da Sanfront porta alle tipiche “balme”, ricoveri di pietra posti a riparo di un’enorme sporgenza rocciosa, un mondo antico ancora intatto in cui provare l’ebbrezza di un vero viaggio nel tempo.

In Valle Vermenagna, a Vernante c’è il percorso dedicato a Pinocchio, un anello su asfalto e sterrata, facile passeggiata nel fiabesco mondo di Pinocchio che dalle facciate delle case ammicca e racconta le sue avventure, per poi salire alla balconata panoramica della Torre Lascaris, detta Turusela.



Ogni itinerario è pubblicato in versione integrale, con mappa e traccia GPX, nelle sezioni dedicate al turismo outdoor dei siti www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it.

Altre informazioni utili le trovi anche su: www.facebook.com/ATLCuneese



Il Parco Forestale del Roero è costituito da oltre centosessanta ettari di bosco, per un terzo occupato da alberi quasi secolari, in primavera intere vallate fiorite di anemoni e mughetti, viole, primule e ginestre, due laghetti (lago delle ginestre e lago degli aironi), sentieri con passerelle che li circondano.



Tutti i sabati alle 17, sono in programma fino al 28 luglio gli appuntamenti del “FantaRegno di BoscoRoero”, la magia delle storie lette ad alta voce immersi nella natura del bosco con letture animate e laboratori creativi a cura di Simona Bruna.

La partecipazione gratuita e la prenotazione obbligatoria. Si accede dall’ingresso principale del Parco presso Località Cascina del Mago, Sommariva Perno. Info e prenotazioni: 339-3340733 e simona.bruna@alice.it



Il Parco è direttamente raggiungibile oltre che da Sommariva Perno, anche da Baldissero d’Alba, da Sommariva del Bosco, da Ceresole d’Alba e, tramite carrarecce e sentieri, da Pocapaglia e Sanfré.



Info: www.parcoforestaledelroero.it e www.facebook.com/parcoforestaledelroero



Rimanendo nel Roero, è utile sapere che la Rete Sentieristica dell’Ecomuseo delle Rocche è stata oggetto di manutenzione con importanti interventi di trinciatura, sfalcio, messa in sicurezza, che hanno permesso la riapertura di tutti i sentieri.

I Sentieri ad anello più semplici, adatti a famiglie con bambini o a persone non allenate sono il Sentiero Religioso e il Sentiero del Lupo a Montà, il Sentiero della Pera Madernassa a Vezza d’Alba, il Sentiero della Castagna Granda a Monteu Roero. Seguendo le paline lungo i percorsi, utilizzando la mappa cartacea della Rete Sentieristica del Roero, attraverso le tracce GPX dei Sentieri, scaricabili sul proprio navigatore gps dal sito dell'Ecomuseo e con l’audioguida dei Sentieri.

Per chi non vuole o non può affrontare i sentieri si possono scoprire pievi e santuari panoramici, raggiungibili in auto, che custodiscono preziosi affreschi e sono affacciati su un paesaggio collinare rilassante e mozzafiato, ideali per un pic nic all'aperto.

Info: www.ecomuseodellerocche.it



La Granda è terra di santuari, abbazie e altri luoghi di devozione, spesso veri e propri scrigni d’arte: vuoi visitarne qualcuno?



In Valle Grana, il Santuario di S. Magno a giugno è aperto alla domenica per la preghiera personale e la celebrazione delle S. Messe alle ore 11 e 16 con poche persone. In luglio e agosto, il santuario sarà aperto tutti i giorni e se il tempo lo permetterà, le S. Messe domenicali (ore 11 e 16) saranno celebrate all’aperto. La mensa del pellegrino sarà operativa da domenica 28 giugno e sarà attiva per tutti i giorni di luglio e agosto contingentata nei posti ed è indispensabile la prenotazione (indicando cognome nome e numero telefonico). Per la visita alla cappella Alamandi si cercherà di regolamentare l’accesso (consentito a due persone alla volta per pochi minuti). Il bar è già operativo (contingentato a tre persone alla volta). Si cercherà, specie la domenica di favorire l’asporto di bibite e liquori dalla finestra. Info: www.sanmagno.net



Domenica 21 giugno riapre il santuario di Sant’Anna di Vinadio, primo santuario più alto di Europa, a 2020 metri di altezza. In tutte le aree di pertinenza del santuario non potranno essere accolte più di 800 persone. In chiesa accesso è riservato a una quarantina di persone per volta.



Gran parte delle celebrazioni si terranno all’aperto. Funzioneranno con rigidi protocolli di gestione Casa San Gioachino, l’Excelsior e il rifugio San Giuseppe con potenzialità di ospitalità di 130 persone. Il rettore don Beppe Panero consiglia a tutti i pellegrini di rispettare scrupolosamente le indicazioni che i volontari forniranno al loro arrivo a Sant’Anna.



Info: www.santuariosantanna.eu



Si è aperta ufficialmente la stagione anche al santuario di Valmala. All’interno, come in tutte le chiese, i posti sono segnati e distanziati. L’attività del santuario quest’estate sarà ridotta, con una messa alle 16 nei giorni feriali e due celebrazioni la domenica, alle 10 e alle 16.

Info: www.santuariovalmala.it



A Piasco sabato 20 giugno si rinnova la tradizione del pellegrinaggio alla Cappella di San Bernardo da Mentone, comunemente chiamato S. Bernardo del “vecchio”, la più alta cappella piaschese, in comproprietà con Pagno, posta a m. 1165 di altitudine. L’appuntamento per la Santa Messa presso la Cappella è per le 10.30. Seguirà, come da tradizione, la distribuzione del pane benedetto offerto dall’amministrazione comunale a tutti i pellegrini.



A Revello, nell’Abbazia di Staffarda, sabato 20 giugno torna “Arte e Ratavuloira”, visita serale guidata alla scoperta dell’antico monastero e della colonia di circa 1200 pipistrelli che tutti gli anni tornano a vivere il chiostro. La colonia di Staffarda è stata riconosciuta sito di interesse comunitario e questa visita guidata consente di poterli osservare e ascoltare nel loro ambiente. La visita parte alle 21, l’ingresso è ad offerta libera. I posti sono limitati e l’evento si svolge all’aperto, nel rispetto delle misure precauzionali contro il diffondersi del corona virus. La prenotazione è obbligatoria: verificare se ci sono ancora posti liberi al numero 0175-273215 o infodialogart@gmail.com

Se non riesci a partecipare all’evento puoi visitare l’Abbazia di Staffarda dal martedì alla domenica con orario dalle 09.00 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.00) e dalle 13.30 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Chiusa il lunedì.



Sono state predisposte misure sanitarie e norme comportamentali per poter permettere a tutti di vivere un’esperienza piacevole, in sicurezza, senza dimenticare di tutelare la propria salute.



Il numero dei visitatori, che dovranno indossare la mascherina e tenersi a 2 m di distanza, è stato ridotto e il personale della Fondazione garantirà il distanziamento sociale tra i visitatori ed eviterà qualsiasi forma di assembramento.

Info: www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-santa-maria-staffarda



A Garessio, sabato 20 giugno è in programma il tradizionale appuntamento al monte Mindino, ai piedi della monumentale croce è in programma la cerimonia della “Preghiera dell’alpino”, dedicata in modo particolare a chi è andato avanti in questo difficile periodo, per cui non è stato possibile celebrarne il ricordo. Condizioni meteo permettendo, la celebrazione avrà inizio avrà inizio alle 9.30.



La Certosa di Pesio da quasi mille anni veglia sulla valle Pesio. Mille anni di storia intensi: dal 1173, quando il monaco Ulderico, appartenente all’Ordine dei Certosini di San Bruno, ricevette la generosa donazione da parte dei signori di Morozzo e Chiusa Pesio del luogo dover ergere e fondare la Certosa di Santa Maria di Pesio. Fu presto, e per quasi sei secoli, uno dei centri culturali e spirituali più importanti del Piemonte; per molti anni subì saccheggi e destinato ad altri scopi fino al 1934, anno in cui tornò alla sua funzione religiosa grazie ai padri missionari della Consolata di Torino. La Festa della Consolata, che l’ordine celebra da secoli il 20 giugno è in programma alle 20 con celebrazione della Messa nel Parco della Certosa e accensione delle fiaccole.

Info: www.certosadipesio.org



Ti è mancato ascoltare musica dal vivo?



Il primo appuntamento di Occit’amo 2020 si terrà sabato 20 giugno, per festeggiare il Solstizio d’estate al Parco Roccerè. Sullo spartiacque tra Val Maira e Val Varaita, Occit’amo propone una facile passeggiata che porta sulla vetta del Monte Roccerè, importante punto archeologico in quanto rappresenta una delle aree più interessanti del territorio, dove antiche e misteriose coppelle scolpite nella roccia testimoniano i primi insediamenti umani reperibili nella regione. A rendere il momento ancora più speciale è La Bandia, duo occitano di musiche rituali composto da Sergio Berardo (bodega, cornamusa occitana) e Riccardo Serra (tamborn, tamburo occitano).

L’appuntamento è a numero chiuso, su prenotazione, per un massimo di 80 persone. Verifica se ci sono ancora posti disponibili su: www.occitamo.it.



Santo Stefano Belbo saluta l’arrivo dell’estate proponendo al pubblico qualche ora di intrattenimento, per provare a lasciare alle spalle le preoccupazioni arrivate con la pandemia, pur mantenendo il rispetto delle regole e la necessaria attenzione alle disposizioni vigenti sul fronte del COVID-19. L’iniziativa è del Comune in collaborazione con l’associazione Vitis e l’invito è per sabato 20 giugno, dalle ore 19 fino alle ore 22, con “E-state in musica”: un’apericena che coinvolge i locali del paese con le loro proposte e l’animazione musicale di Fabio Gallina e Jolly Jay alla postazione di Radio Valle Belbo allestita in piazza Umberto I, che potrà essere ascoltata nei dehors e in tutto il concentrico. Info: www.facebook.com/pg/Comune-di-Santo-Stefano-Belbo-



Anche quest’anno a Sommariva Bosco si celebra l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica. L'appuntamento con la Passeggiata Musicale è in programma domenica 21 giugno a partire dalle ore 15.30. Il tutto si svolgerà nel dovuto rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento imposte dalla non ancora risolta emergenza sanitaria.

Il programma dell’evento prevede l’appuntamento domenica 21 giugno alle 15,30 all’Auditorium Seyssel con il duo clarinetto e chitarra formato da Paolo Montagna e Roberto Marcotti. Alle 16,30 il giardino di Massimo e Maurizio (località Podio) ospiterà il quartetto d’archi Philip String Quartet. Infine, alle 17,30 nel parco del castello Seyssell d’Aix, arie barocche con Danilo Pastore (controtenore) e l’Ensemble Didone Abbandonata. In caso di pioggia tutti i concerti si terranno all’Auditorium Seyssel. Trovi la locandina sulla pagina Facebook del Comun di Sommariva Bosco.



Domenica 21 giugno al Lux di Busca andrà in scena un viaggio musicale attraverso la prorompente sonorità degli ottoni de il Pentabrass, artisti del Teatro Regio di Torino, per la rassegna internazionale di Concerti “Musica è” 2020 XVI Stagione artistica, Concerto per il solstizio d’estate Festa internazionale della musica.

L’ingresso, come sempre, è libero con precedenza ai soci grazie anche allo sponsor Sedamyl; la capienza assegnata al Lux è di 112 persone ed è necessario prenotare il proprio posto chiamando Dante e Marilena Degiovanni al 339/6013250. È obbligatorio indossare la mascherina.

info e locandina con programma su: www.comune.busca.cn.it



A Saluzzo “La festa della musica non ha confini” è il tema dell’appuntamento virtuale, organizzato per il 20 e 21 giugno. Quest’anno non ci saranno concerti e manifestazioni nei vari punti del cento cittadino e del borgo medioevale e l’evento sarà proposto in forma virtuale, sabato e domenica, sulla pagina Facebook “SaluzzoMiPiace” che diventerà la piazza "digitale" in cui si esibiranno gruppi di giovani ed associazioni musicali che da sempre hanno animato la festa della musica a Saluzzo. Sul canale social verranno infatti condivisi i video messi a disposizione da ciascun soggetto o associazione musicale con l'augurio di poter quanto prima tornare a vivere in totale sicurezza l'emozione della musica dal vivo. Info: www.facebook.com/saluzzoturistica



Sei appassionato di cinema e non vedi l’ora di vedere un film?



A Dogliani, il Multilanghe torna a regalare sogni agli spettatori iniziando a proiettare all’aperto nella piazzetta dietro al cinema che ospiterà una Blu Arena da 100 posti a sedere. Per sabato 20 giugno il film di animazione “Pets 2”, sarà proposto a 5 euro, alle 21,45. La programmazione e le modalità di accesso sono pubblicate sul sito www.multilanghe.it e sulla pagina Facebook Multilanghe Cinematografica sas.



Su il sipario sul nuovo “drive in” di frazione Trappa, a Garessio. Ad animare le serate estive della valle Tanaro sarà la collaborazione tra la pizzeria “La fabbrica del cotone” di Trappa, nel cui cortile interno è stato allestito il locale, e il cinema “Excelsior” di Garessio. L’inaugurazione sarà sabato 20 giugno. Già scelta la prima pellicola: sarà il “cult” anni ‘70 “Grease”. Particolarità del drive in garessino: la proiezione sarà accompagnata dal servizio del ristorante/pizzeria con un menu per gli spettatori che all’ingresso riceveranno tutte le indicazioni per le consumazioni.

Prenotazione telefonica e informazioni al 349-2922597 e www.facebook.com/pg/cinemaexcelsior.garessio/posts