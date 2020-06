L’avvocato Alberto Coggiola, Consigliere Comunale di Cuneo, aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia annuncia con orgoglio l’adesione dell’avvocato Alberto Coggiola, Consigliere comunale di Cuneo, al partito.

“In un contesto storico quale quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di chiarezza e di prese di posizione forti e nette. Continuo a sentire il dovere di rappresentare i tanti cittadini che mi hanno dato fiducia e mi hanno sostenuto: ho dunque aderito a Fratelli d’Italia perché ne apprezzo la coerenza, la politica e la serietà. Nutro grande ammirazione nei confronti della nostra leader Giorgia Meloni, che è stata in grado di interpretare al meglio le istanze dei tanti, troppi cittadini italiani completamente abbandonati e dimenticati da questo Governo”, commenta Alberto Coggiola.

“Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia, e in particolare il Coordinatore Provinciale William Casoni, l’Onorevole Monica Ciaburro, il Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, l’amico Massimo Garnero, con cui condividerò le prossime battaglie in Consiglio Comunale, e il Responsabile per la comunicazione Alessio Pellegrino”, continua.

“Sono contento che l’avvocato Coggiola, da anni personaggio di spicco nel panorama politico cuneese, abbia aderito a Fratelli d’Italia, condividendone i programmi e gli ideali. Sono certo che contribuirà alla crescita del partito, rispondendo con sempre maggiore capillarità alle tante istanze che ci vengono presentate dai cittadini di Cuneo. Nella nostra città, Fratelli d’Italia avrà ora due consiglieri, tanti quanti la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ci apprestiamo a diventare sempre più un punto di riferimento e di alternativa per tutti i cuneesi stanchi della scialba stagione politica rappresentata dalla sinistra e dal Sindaco Borgna”, commenta il coordinatore provinciale William Casoni.

“Accolgo con grande piacere la scelta di Alberto Coggiola, persona che conosco da anni e che stimo - dichiara Monica Ciaburro -. Con il suo lavoro, ha dimostrato nel tempo grande amore per la Città di Cuneo e ha maturato un’importante esperienza politica, che ora potrà mettere a disposizione di Fratelli d’Italia”.

“Non posso che esprimere grandissima soddisfazione per la decisione dell’amico Alberto - commenta il Consigliere comunale di Cuneo Massimo Garnero - Siamo già al lavoro per portare in Consiglio tutte quelle misure di buon senso e a tutela dei cittadini che hanno trovato così poco spazio nelle politiche di questi ultimi mesi. Ora Fratelli d’Italia può costituire un gruppo consigliare anche a Cuneo: un risultato ragguardevole, che ripaga anni di impegno e di coerenza a servizio della nostra splendida città”.