Savigliano, "La Bottega dei Gusti" ha aperto il suo secondo punto vendita

In tempo di Covid-19 è sicuramente una rarità. Se da un lato ci sentiamo ostaggi di una situazione che sta finalmente lasciando spazio a un graduale ritorno alla normalità, ma che vede il mondo delle imprese posticipare molti progetti, c’è anche chi affronta questa situazione con coraggio e caparbietà, guardando avanti e senza farsi intimorire, dritti verso il futuro.



Onore al merito dunque a Francesca e Alessandro, che il loro progetto di crescita ce l’avevano e l’hanno mantenuto, coronando un bel sogno imprenditoriale e di occupazione.



A Savigliano, in via Sanità 52, zona Consolata, sabato 20 giugno ha aperto i battenti il secondo punto vendita de “La Bottega dei Gusti”, nota gastronomia, già affermata e apprezzata per le sue prelibatezze proposte nello storico punto vendita di piazza Santa Rosa, che ovviamente continuerà a essere operativo.



Così, grazie a La Bottega dei Gusti "2.0" verranno soddisfatte tutte le esigenze logistiche della clientela, per quella di città e per quella più di periferia, delle frazioni o dei paesi vicini.



Ricchissima la proposta gastronomica: dai classici antipasti della tradizione piemontese e di fantasia alla pasta fresca, dai secondi a dolci di bontà assoluta, unitamente ad altre prelibatezze e a un banco di affettati di grande qualità. Ovviamente tutti piatti preparati da loro, freschissimi, cucinati tutti i giorni con eccellenti materie prime.



Bellissimo il nuovo punto vendita, attrezzatissimi il laboratorio della pasta fresca e la cucina. Ampi gli spazi di pertinenza. Belli e sorridenti i volti dei due titolari e delle cinque dipendenti, uno staff tutto al femminile, pronto per soddisfare le esigenze “gourmet” dei clienti all’insegna del sorriso e della massima cortesia.



“Eravamo già pronti per partire a inizio anno – raccontano raggianti Francesca e Alessandro –, ma la pandemia ha frenato i lavori. Appena è stato possibile siamo ripartiti velocemente, così che oggi coroniamo i nostri sogni. Vogliamo ringraziare i nostri clienti e i nuovi clienti che sabato sono venuti a conoscere le nostre proposte, insieme alle ditte che hanno collaborato nella realizzazione del nuovo punto vendita. Invitiamo chi ancora non ci conosca a passare a trovarci. Noi, come sempre, ce la metteremo tutta”.