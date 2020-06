Giornate FAI all’aperto: nel parco e nel Castello della Manta

Il Castello della Manta, unico bene Fai della Provincia di Cuneo, e il suo parco saranno visitabili sabato 27 e domenica 28 dalle 11 alle 19,30 per la “festa di piazza” delle Giornate FAI all’aperto.

L’accesso al giardino e al castello avviene solo tramite prenotazioni sul sito www.giornatefai.it. Sabato: visite ogni 45 minuti a partire della ore 11.15 fino alle ore 17.45. Domenica: visite ogni 30 minuti a partire della ore 11.15 fino alle ore 18. Contributo minimo di 3 euro per gli iscritti al FAI e di 5 euro per i non iscritti. Per informazioni:faimanta@fondoambiente.it e tel: 0175 87822.

Cosa proporrà l’appuntamento? Una passeggiata tra natura e affreschi.

Cedri, magnolie, aceri, cachi, roveri, castagni del giardino del Castello dialogano con cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli, peschi, fichi e peri dipinti nella Sala Baronale. Una rilassante passeggiata condurrà adulti e bambini a scoprire le storie e le curiosità che nascondono gli alberi del giardino per entrare in contatto con la natura che tanto ha a che vedere con gli affreschi delle sale quattrocentesche.

Nelle dimore del tardo Medioevo, era consueta la raffigurazione di un «verziere», cioè un giardino alberato, che sfondava illusivamente le pareti, dando l’impressione di trovarsi in uno spazio aperto.

Si potrà accedere al rivellino, raramente aperto al pubblico: dall’alto, anche il giardino sarà colto in un’inquadratura insolita.

In esclusiva per gli iscritti FAI o per chi si iscrive in GF, sarà possibile visitare una parte di Castello mai aperta al pubblico, cioè il giardino sulle mura del Castello.

Speciale domenica: letture tra piante e fiori e “I codici degli alberi” a cura dell’Associazione Arbou Servage