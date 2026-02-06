Ad Alba si presenta il “Patentino per lo smartphone”: educare al digitale nel Safer Internet Day

In occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale dedicata a un uso più sicuro e responsabile della rete, martedì 10 febbraio alle ore 20.30 ad Alba si terrà la presentazione del “Patentino per lo smartphone”, iniziativa promossa dall’ASL CN2 presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi in piazza San Paolo 3.

L’incontro vedrà la partecipazione di Francesca Paracchini, autrice del volume “La patente per lo smartphone” (FrancoAngeli Psicologia) e fondatrice del progetto Contorno Viola, che dialogherà con Michele Marangi, docente dell’Università eCampus, e Giuseppe Masengo del Centro Steadycam – ASL CN2.

Il progetto del Patentino, avviato da anni sul territorio, mira a promuovere un approccio formativo e consapevole all’uso dello smartphone tra i più giovani, coinvolgendo scuole, famiglie e operatori della salute. L’evento è realizzato in collaborazione con ACA e Academy, l’Istituto Comprensivo Centro Storico di Alba, la Cooperativa libraria La Torre, il Centro Famiglie del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, e con il patrocinio della Città di Alba.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione presso la Segreteria generale dell’ACA (segreteria@acaweb.it – 0173 226611) o tramite il form disponibile sul blog dell’associazione.