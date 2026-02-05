 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 febbraio 2026, 19:47

Il Carnevale accende la valle Bronda tra maschere, musica e allegria

Sabato 14 febbraio l’investitura ufficiale a Brondello: Pelaverga e la Bela Valbrundeisa guidano un gruppo rinnovato pronto a far festa

Il gruppo delle maschere della valle Bronda

Il gruppo delle maschere della valle Bronda

Il Carnevale in valle Bronda entra nel vivo sabato 14 febbraio, aprendo ufficialmente il periodo più atteso e vivace dell’anno per il territorio. Si respira aria di festa: tradizione, musica e spirito di condivisione tornano protagonisti grazie a un gruppo affiatato di maschere pronto a mettersi in gioco con entusiasmo ed energia, con l’obiettivo di regalare momenti di allegria a grandi e piccoli.

A guidare le festa saranno le maschere principali Pelaverga e la Bela Valbrundeisa, interpretate rispettivamente da Loris Carlotti, 23 anni, al secondo anno consecutivo nel ruolo e da Alessandra Panero, 26 anni, al suo debutto nei panni della protagonista femminile, ma al suo 18esimo anno nel gruppo, dove era entrata da bambina.

Accanto a loro, a rappresentare l’anima più vivace del Carnevale, i Balarin e le Balarine: Cristine Borello, Alessandra Costa, Annarita Maero, Aurora Barotto, Cristian Giusiano, Marco Sandrone, Massimo Giusiano ed Elisa Bellino.

A scandire il ritmo della festa saranno invece i Sunadur, che accompagneranno il gruppo a suon di musica: Alessandro Fina, Pietro Giordanino e Claudio Boglio.

L’emozione è davvero forte – afferma Alessandra Panero (la Bela Valbrundeisa) – perché indossare questo costume significa rappresentare non solo una tradizione, ma l’intera valle Bronda. Sono felice di condividere questa esperienza con un gruppo così unito e appassionato. La voglia di mettersi in gioco, di portare sorrisi tra la gente e di vivere il Carnevale in mezzo alle persone è ancora più grande dell’emozione stessa. Sarà un periodo intenso, fatto di feste, incontri e tanta allegria, che non vediamo l’ora di vivere fino in fondo” 

L’investitura ufficiale delle maschere è in programma sabato 14 febbraio nel salone polivalente di Brondello e segnerà l’avvio ufficiale del Carnevale della valle Bronda. 

 Si inizierà alle 14,30 con la festa dedicata ai bambini insieme alle maschere; dopo la cena delle 20,30, spazio all’investitura vera e propria. A seguire, Pelaverga e la Bela Valbrundeisa apriranno le danze sulle note del Trio Capinera, mentre la serata proseguirà fino a mezzanotte con il dj set, per una notte di musica e allegria che promette di coinvolgere tutta la comunità.

Il Carnevale della valle Bronda vivrà però anche oltre i confini locali: il gruppo di maschere sarà infatti protagonista domenica 8 febbraio al Carnevale di Saluzzo e, nelle settimane successive, prenderà parte anche ai Carnevali del Saluzzese, portando colori, sorrisi e spirito di festa in tutto il territorio.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium