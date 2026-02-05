Il Carnevale accende la valle Bronda tra maschere, musica e allegria

Il Carnevale in valle Bronda entra nel vivo sabato 14 febbraio, aprendo ufficialmente il periodo più atteso e vivace dell’anno per il territorio. Si respira aria di festa: tradizione, musica e spirito di condivisione tornano protagonisti grazie a un gruppo affiatato di maschere pronto a mettersi in gioco con entusiasmo ed energia, con l’obiettivo di regalare momenti di allegria a grandi e piccoli.

A guidare le festa saranno le maschere principali Pelaverga e la Bela Valbrundeisa, interpretate rispettivamente da Loris Carlotti, 23 anni, al secondo anno consecutivo nel ruolo e da Alessandra Panero, 26 anni, al suo debutto nei panni della protagonista femminile, ma al suo 18esimo anno nel gruppo, dove era entrata da bambina.

Accanto a loro, a rappresentare l’anima più vivace del Carnevale, i Balarin e le Balarine: Cristine Borello, Alessandra Costa, Annarita Maero, Aurora Barotto, Cristian Giusiano, Marco Sandrone, Massimo Giusiano ed Elisa Bellino.

A scandire il ritmo della festa saranno invece i Sunadur, che accompagneranno il gruppo a suon di musica: Alessandro Fina, Pietro Giordanino e Claudio Boglio.

“L’emozione è davvero forte – afferma Alessandra Panero (la Bela Valbrundeisa) – perché indossare questo costume significa rappresentare non solo una tradizione, ma l’intera valle Bronda. Sono felice di condividere questa esperienza con un gruppo così unito e appassionato. La voglia di mettersi in gioco, di portare sorrisi tra la gente e di vivere il Carnevale in mezzo alle persone è ancora più grande dell’emozione stessa. Sarà un periodo intenso, fatto di feste, incontri e tanta allegria, che non vediamo l’ora di vivere fino in fondo”

L’investitura ufficiale delle maschere è in programma sabato 14 febbraio nel salone polivalente di Brondello e segnerà l’avvio ufficiale del Carnevale della valle Bronda.

Si inizierà alle 14,30 con la festa dedicata ai bambini insieme alle maschere; dopo la cena delle 20,30, spazio all’investitura vera e propria. A seguire, Pelaverga e la Bela Valbrundeisa apriranno le danze sulle note del Trio Capinera, mentre la serata proseguirà fino a mezzanotte con il dj set, per una notte di musica e allegria che promette di coinvolgere tutta la comunità.

Il Carnevale della valle Bronda vivrà però anche oltre i confini locali: il gruppo di maschere sarà infatti protagonista domenica 8 febbraio al Carnevale di Saluzzo e, nelle settimane successive, prenderà parte anche ai Carnevali del Saluzzese, portando colori, sorrisi e spirito di festa in tutto il territorio.