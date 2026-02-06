Al CFPCeMon al via il corso per progettare e stampare in 3D

Acquisire una nuova competenze tecnica e nel contempo trasformare una passione in un’opportunità professionale.

Questo l’obiettivo del corso dedicato alla stampa 3D, in partenza al CFPCeMon, nella sede di Ceva, programmato per il mese di marzo.

“Il corso - spiegano dal CFP - fornirà ai partecipanti le competenze per comprendere le tecniche di progettazionee in 3D con la possibilità di stampare ciò che si è ideato. Si tratta di una competenza sempre più richiesta in ambito tecnico”.

Le lezioni spazieranno dalla storia ed evoluzione della stampante 3D, offrendo una panoramica sui principi di funzionamento della tecnologia a filamento e sulle principali tipologie di stampanti, fino ad arrivare al processo di stampa e alle attività di manutenzione.

In dettaglio, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere l’anatomia della stampante 3D dal punto di vista meccanico ed elettronico, sperimentare il disegno 3D con Tinkercad, analizzare le caratteristiche e le proprietà dei materiali e dei software dedicati alla preparazione dei file per la stampa, affrontare infine l’analisi e il problem solving dei principali problemi legati al processo di stampa e alla manutenzione.

Il corso si rivolge a chi vuole acquisire una nuova competenza tecnica, a chi ama il fai da te e la progettazione e a chi vuole avvicinarsi al mondo della prototipazione e dell’innovazione.

Il corso ha durata totale di 21 ore suddivise in 7 lezioni da tre ore ciascuna.

La partecipazione costa 140 euro e comprende anche la stampa dei prototipi realizzati durante le lezioni.

Il corso è tenuto da Romeo Virgilio, un professionista appassionato di stampa 3D e fai-da-te, con esperienza pluriennale in un’azienda specializzata nella realizzazione di droni e componenti prototipali.

Tutte le informazioni sul sito del CFPCeMon: https://cfpcemon.it/v/formazione/stampa-3d-dallidea-alla-realt