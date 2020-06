Domenica in famiglia al Museo Eusebio di Alba

Riapre la caccia al tesoro al Museo Eusebio di Alba domenica 28 giugno con racconti, indovinelli, misteri, scoperte e laboratori creativi per realizzare piccoli oggetti da portare a casa.

Le ambientazioni dei giochi saranno: “La Storia dei Mestieri” per la sezione di Archeologia preistorica, “La Vita dei Romani” per la sezione di Archeologia romana, “Un Territorio da scoprire” per la sezione di Scienze naturali.

Il percorso sarà riservato esclusivamente alla famiglia partecipante e si svolgerà in sicurezza con l’aiuto di un operatore museale.

L’attività, divisa in due turni con partenza alle 15.30 e alle 17, ha il solo costo del biglietto di ingresso al Museo (intero € 3; da 11 a 17 anni € 1, gratuito fino a 10 anni) e deve essere prenotata telefonicamente 0173292473 o tramite mail museo@comune.alba.cn.it.

I prossimi appuntamenti saranno domenica 2 e domenica 12 luglio.