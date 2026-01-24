Avis Borgo San Dalmazzo: festa di Carnevale Interavis, assemblea dei soci e calendario delle donazioni

Un inizio di 2026 ricco di appuntamenti per Avis Borgo San Dalmazzo – Roccavione – Robilante – Vernante, che ha diffuso la propria circolare informativa con il calendario delle principali iniziative rivolte ai soci e alla comunità.

Tra i momenti più attesi spicca la Festa di Carnevale Interavis, in programma sabato 7 febbraio alle 19.30 presso il ristorante Real Park di Entracque. Una serata all’insegna della convivialità, aperta ai soci donatori e agli amici dell’associazione, con cena, musica e la possibilità di partecipare in maschera. Nel corso della serata verranno distribuiti stelle filanti e cotillon, nel rispetto delle indicazioni del ristoratore.

Altro appuntamento centrale è la convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci, fissata per martedì 24 febbraio presso la sede sociale di piazza dell’Abbazia 6 a Borgo San Dalmazzo. All’ordine del giorno figurano, tra gli altri punti, la relazione morale del presidente, il bilancio consuntivo 2025, la ratifica dell’esercizio e l’approvazione del bilancio di previsione 2026. Tutti i soci sono invitati a partecipare, come previsto dallo statuto.

La sala prelievi Avis di Borgo San Dalmazzo, situata al primo piano della sede, sarà aperta su prenotazione telefonica per appuntamenti programmati nel corso dell’anno, per effettuare le donazioni.

Il Consiglio Direttivo coglie infine l’occasione per ringraziare tutti i soci che anche nel 2025 hanno sostenuto l’associazione con il gesto fondamentale della donazione, ribadendo l’importanza della partecipazione attiva alla vita associativa e alle iniziative di solidarietà sul territorio.