Fossano, i Lions contro la violenza

Prevenire la violenza in questo periodo storico pare essere impossibile, eppure giovedì sera 22 gennaio organizzato dal Lions Club Fossano e Provincia Granda, dall’Associazione Noi 4 You e dal Leo Club Fossano e Provincia Granda, presso i locali della Soms a Fossano, la dottoressa Monica Marro psicoterapeuta ha argomentato che educare all’amore attraverso la forza dell’educazione affettiva è un sistema per prevenire la violenza. L’evento proposto alla comunità educante e a tutta la popolazione ha registrato una risposta positiva con una partecipazione numerosa. La serata ha visto in veste di moderatore Marina Mana presidente del L.C. Fossano e Provincia Granda.

La relatrice partendo da un dato molto importante - l’educazione è un diritto fondamentale – e dal fatto che educare significa tirare fuori il meglio della persona, ha fatto un’analisi precisa sul fatto che ogni persona deve poter pensare con la propria testa esprimendo in modo civile desideri, speranze e sogni nel cassetto, senza imporsi violentemente su persone che la vita ha messo sulla stessa strada (scuola, ambienti di lavoro, famiglia etc.).

Gli argomenti trattati rispecchiano gli scopi del Lions International che promuove lo spirito di comprensione fra i popoli, con i principi di buona cittadinanza partecipando al bene civico, culturale e sociale della Comunità.

Sempre con la finalità di partecipare al bene comune, il Lions promuove: visite gratuite per controlli della vista e per prevenire cancro infantile ed altra prevenzione sanitaria, aiutano persone in difficoltà, promuovono la salvaguardia dell’ambiente per il recupero di un mondo più vivibile.

I giovani mediante i services “Poster della pace” e “Scambi giovanili” vengono motivati a pensare alla pace e a vedere nell’incontro con gli altri il bello del confronto e non l’orrore dello scontro e della sopraffazione.

La serata si è conclusa con una serie di domande sempre interessanti a cui la dott. Monica Marro ha risposto in modo semplice ed esaustivo, come dovrebbe essere la vita.





