Stagione teatrale di Savigliano: come recuperare gli spettacoli

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, in accordo con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ha concordato la riprogrammazione dello spettacolo inserito nella Stagione Teatrale 2019/2020 “Figurini” riproponendolo per le serate del 3 e 4 agosto 2020 alle ore 21.

Lo spettacolo si terrà presso l’Ala Polifunzionale in Piazza del Popolo 25 e sarà richiesta la prenotazione per la serata prescelta. Gli abbonati dovranno recarsi all’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano a partire da lunedì 6 luglio (previo appuntamento telefonico dal 29 giugno allo 0172/710235 – 710222) restituendo il biglietto in possesso al fine di garantire la corretta riassegnazione dei posti a sedere nonché l’emissione di un nuovo biglietto; la scelta della location dell’Ala Polifunzionale è motivata da questioni di capienza, il nostro Teatro è un piccolo “Gioiello” e non si sarebbe potuto garantire il recupero dello spettacolo a tutti gli abbonati.

Per lo spettacolo “Emisfero” e per il fuori abbonamento “Fuori di testa”, non essendo possibile riprogrammarli sarà emesso, su restituzione dei biglietti in possesso all’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, un voucher dell’importo di entrambi gli spettacoli spendibile nella prossima stagione teatrale, per la quale non è ancora stato definito il programma, oppure nei “Giovedì a Teatro”, una rassegna di tre spettacoli che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano ha programmato, in collaborazione con la Fondazione Piemonte da Vivo, nelle date del 23 – 30 Luglio e 6 Agosto 2020 al fine di far arrivare un segnale positivo di ripresa.

“Siamo fiduciosi che il sipario del nostro splendido Teatro Milanollo possa riaprirsi al più presto - spiegano dall’Amministrazione - è un dovere morale verso il nostro pubblico, ma anche verso le Compagnie e tutte le maestranze del comparto, investite da una crisi senza precedenti. Grazie per la fiducia sin qui dimostrata, che ci ripaga degli sforzi ogni anno intrapresi per incrementare l’offerta culturale cittadina”.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio cultura del Comune di Savigliano (0172/710235 - 710222 mail cultura@comune.savigliano.cn.it)