Incidente in via Savona a Cuneo, all'altezza dell'azienda Massucco: traffico in tilt in tutta la zona

Incidente in via Savona a Cuneo, nella zona est della città, all'altezza della rotanda di Massucco, snodo tra la provinciale verso Mondovì e la Bovesana.

E' accaduto verso le 17.30, nel pieno del nubifragio che ha colpito la città e che ha, per molti minuti, ridotto la visibilità e reso estremamente difficoltosa la guida.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Il traffico è andato letteralmente in tilt, generando lunghe code in tutta la zona.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia, oltre ai sanitari del 118. Non è chiaro al momento se ci sia una sola vettura coinvolta, finita fuori strada, o se ci siano, invece, più mezzi.