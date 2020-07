Da domani via l'obbligo di distanziamento sui bus e treni extraurbani del Piemonte

Da domani bus e treni extraurbani a pieno “carico” in Piemonte, senza più distanziamento tra passeggeri e con uso obbligatorio della mascherina. Negli scorsi giorni il Presidente della Regione Alberto Cirio ha firmato un’ordinanza che prevede dal 10 luglio la non obbligatorietà nel mantenere posti a sedere liberi tra utenti, come previsto sino ad oggi contro il contagio da Covid. Via libera anche per taxi e nel trasporto con conducente.

Nelle scorse settimane si era aperto uno scontro con il Governo. Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi hanno più volte sollecitato Roma perché togliesse l’obbligo di distanziamento sui mezzi visto i numeri dei contagi, uniformando le regole per tutte le regioni. I viaggiatori piemontesi, diretti verso il mare, si trovavano a vivere infatti il paradosso di dover mantenere il metro di separazione dagli altri fino a quando viaggiavano sul nostro territorio: arrivati in Liguria il provvedimento non era più in vigore. Una misura che creava ovvi disagi anche per chi si trovava a fare il percorso inverso.