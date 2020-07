Auto fuori strada a Casalgrasso, finisce in un canale: una persona incastrata

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, in via Saluzzo di Casalgrasso. Un'auto è uscita fuori dalla carreggiata finendo in un canale irriguo. Il sinistro si sarebbe verificato poco prima delle 11.

La persona coinvolta nell'incidente è rimasta incastrata nella vettura. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco permanenti di Saluzzo con due mezzi coadiuvati dai volontari di Racconigi con un mezzo. Sul posto anche il nucleo elicotteri Speleo Alpino Fluviale (Saf) centrale e il nucleo sommozzatori proveniente da Torino. Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso oltre all'equipe medico sanitario del 118 per i primi soccorsi.

Non si conoscono al momento nè le generalità, nè le condizioni della persona incastrata.