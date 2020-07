Cuneo, Conclusi i lavori sul primo tratto di Corso Giolitti

Continuano i lavori di riqualificazione di Corso Giolitti. Nel fine settimana è stata rimossa la recinzione della prima parte del cantiere, nei due isolati compresi da Via XX Settembre e Via Bassignano. Ultimata la parte di rifacimento della pavimentazione, resta da realizzare la parte relativa al verde, con la posa delle essenze arboree prevista per l’autunno.