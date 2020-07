Racconigi: oltre un mese come città "covid-free" (VIDEO)

Racconigi da oltre un mese non ci sono stati nuovi casi di Covid-19 come ha confermato il sindaco Valerio Oderda: “Abbiamo contagi zero. Abbiamo ampliato i dehors e abbiamo allargato le possibilità di vivere la città. Certo non deve calare l’attenzione, ma la città è sicura”.

Tra i cittadini resta la preoccupazione sul futuro economico, ma anche ferma la volontà di tornare alla normalità specie nell’ambito scolastico.

E qui il primo cittadino lancia un grido di allarme: “Abbiamo bisogno di strumenti perché le scuole possano riprendere, abbiamo bisogno di strumenti per dirci quali sono i limiti delle norme e abbattere tali imiti.Bisogna convivere con il problema sanitario, bisogna esporre inevitabilmente ognuno di noi a un rischio controllato, ma mi sembra che i rischi giudiziari e la burocrazia siano ciò che blocca di più e questo è sbagliato. Non dobbiamo ritrovarci con un una norma farraginosa come quella dei centri estivi”.