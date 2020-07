Intervento dell'eliambulanza questa mattina, domenica 12 luglio, in valle Corsaglia nei pressi delle Grotte di Bossea a Fabrosa Soprana.

Il mezzo è atterrato sul letto del torrente Corsaglia, in frazione Vinè, l'equipaggio medico è stato verricellato il più vicino possibile in una zona piuttosto impervia.

L'intervento è ancora in corso e al momento non si hanno informazioni sulle condizioni della persona coinvolta che è stata portata via dell'eliambulanza.