Scuolabus: a Cuneo al via per le domande per il trasporto alunni

Al via da oggi, a Cuneo, la possibilità di attivare le procedure per il rilascio dell'abbonamento per il trasporto alunni su scuolabus per l’anno scolastico 2020-2021.

Il servizio è destinato ai bambini/ragazzi residenti nel Comune che frequenteranno le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e il primo anno delle secondarie di secondo grado.

La situazione emergenziale legata al COVID-19 ha determinato uno slittamento dei tempi previsti per l’iscrizione al servizio, alla luce anche di tutte le disposizioni di distanziamento sociale previste e delle conseguenti valutazioni effettuate per cercare di erogare comunque il servizio, sempre tenendo conto che le stesse potranno ancora cambiare prima dell’inizio della scuola.

Il Comune di Cuneo intende comunque aprire le iscrizioni al servizio, attivando il portale dedicato a partire dal 13 luglio fino al 22 agosto 2020.

Si invitano pertanto i genitori interessati a utilizzare la procedura di iscrizione online disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo - Ufficio Mobilità e Trasporti (www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti/trasporto-alunni.html).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Mobilità e Trasporti – tel. 0171/444-513. (E-mail: trasporti@comune.cuneo.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.