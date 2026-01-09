Dal Kenya a San Chiaffredo di Busca: l’ingresso nella comunità parrocchiale di tre suore

In frazione San Chiaffedro di Busca, con l’inizio del 2026, si è vissuto un momento molto atteso ed emozionante.



Durante la Santa Messa delle ore 11 di domenica 4 gennaio, celebrata dal vicario generale don Roberto Bruna, i fedeli hanno infatti accolto tre religiose provenienti dal Kenya: la Madre Superiora Suor Maria Isacco, Suor Roseann e Suor Marymaguta.



È già dal 27 dicembre che le tre religiose vivono nella canonica frazionale, luogo che, dopo oltre 70 anni di presenza, aveva dovuto salutare lo scorso settembre le suore di San Giuseppe. Domenica, il loro ingresso ufficiale ed il benvenuto da parte di tutta la comunità, hanno segnato così non solo un nuovo inizio, ma anche la continuazione della presenza religiosa a San Chiaffedro.



La congregazione, fondata il 24 ottobre 1918, è il primo istituto religioso indigeno del Kenya e il secondo dell’Africa orientale. Già presente in Italia con due comunità, a Caramagna Piemonte e Termoli, giunge ora anche a San Chiaffredo che diventa così la terza comunità italiana.



All’importante giornata hanno tenuto ad essere presenti, il sindaco di Busca Ezio Donadio con l’assessore Bruno Olivero, il sindaco di Tarantasca Giancarlo Armando con il consigliere Manuel Cesana, insieme ai numerosi parrocchiani.



La Madre Superiora Suor Maria Isacco, Suor Roseann e Suor Marymaguta saranno a disposizione dell’intera comunità, in particolare a favore della scuola dell’infanzia della frazione.