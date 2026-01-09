Bra, proseguono nel 2026 gli incontri francescani al monastero delle Clarisse

Le Sorelle Clarisse di Bra invitano agli incontri francescani, nell’anno in cui si celebra l’VIII centenario del Transito del Poverello di Assisi.

Questi cenacoli, iniziati nel 2025, proseguono anche nel 2026 con cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 16 sotto la guida di padre Oreste Fabbrone, frate cappuccino di Bra, terminando con i vespri.

Il nuovo appuntamento nella chiesa delle Sorelle Clarisse (viale Madonna dei fiori, 3) è domenica 11 gennaio con il tema “Le Lodi di Dio Altissimo”.

L’esperienza lascia in dote un concreto messaggio francescano di pace, fraternità e custodia del creato, valori che Francesco ha insegnato al mondo con la sua vita e il suo esempio.