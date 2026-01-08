Gli studenti del Denina Pellico Rivoira al Museo Lavazza: imparare la sostenibilità attraverso il gioco

Un’uscita didattica all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dell’apprendimento esperienziale ha visto protagonisti, giovedì 18 dicembre, gli studenti delle classi 5N e 5P dell’IIS Denina Pellico Rivoira di Saluzzo e Verzuolo, che si sono recati a Torino per una visita guidata al Museo Lavazza, eccellenza italiana conosciuta a livello internazionale.

Accompagnati dalle professoresse Colombero, Cagliero e Previti, gli studenti hanno preso parte al laboratorio “Gaming Sostenibilità”, un’esperienza interattiva e coinvolgente che ha utilizzato il linguaggio del gioco per stimolare la riflessione sui grandi temi del presente e del futuro. Attraverso dinamiche ludiche e collaborative, i ragazzi si sono confrontati con i principi della sostenibilità e con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che l’azienda Lavazza si è prefissata di raggiungere nell’ambito del proprio impegno verso uno sviluppo responsabile.

La visita guidata ha offerto inoltre l’opportunità di conoscere la storia del marchio Lavazza, il suo forte legame con il territorio e le azioni concrete intraprese dall’azienda in favore dell’ambiente e della società.

A conclusione dell’esperienza, gli studenti hanno partecipato a una degustazione del tipico “bicerin” torinese, arricchito da una mousse al caffè, che ha rappresentato un momento conviviale particolarmente apprezzato.

“L'iniziativa - spiegano dall’Istituto Denina Pellico Rivoira - si colloca nell'ambito di un progetto che le due classi stanno portando avanti sull'implementazione dell'obiettivo 8 dell'Agenda ONU nelle strategie di Responsabilità Sociale d'impresa, che potrebbe inserirsi, nei prossimi mesi, in una collaborazione internazionale sulla piattaforma e-twinning.

Si conferma così l’attenzione dell’Istituto verso metodologie didattiche innovative, capaci di unire conoscenza, partecipazione attiva e consapevolezza delle sfide globali”.