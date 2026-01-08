A Rifreddo "Altri Sguardi": una rassegna culturale per adulti che restituisce valore al tempo e allo stupore

Tornare a stupire. È questa la richiesta che la comunità ha rivolto con più forza.

E da qui nasce Altri Sguardi, la rassegna culturale dedicata agli adulti che sceglie di rallentare, sottrarsi alla programmazione totale e rimettere al centro il tempo vissuto.

Altri Sguardi non è una proposta da consumare, né un calendario da spuntare, è uno spazio sicuro di presenza, relazione umana e meraviglia, un invito a esserci davvero, senza performance, senza aspettative, senza il bisogno di controllare ogni dettaglio.

Per questo motivo, gli eventi resteranno in parte “al buio”. Le attività non verranno svelate completamente in anticipo: alcuni indizi emergeranno solo nei giorni precedenti agli appuntamenti, lasciando spazio all’immaginazione, all’attesa e allo stupore. Perché ciò che conta non è sapere tutto prima, ma vivere pienamente il momento.

Altri Sguardi è un’esperienza costruita insieme, che restituisce valore al tempo come esperienza condivisa. La rassegna è pensata per un pubblico adulto, per chi sente il bisogno di fermarsi, cambiare prospettiva e riscoprire il piacere dell’incontro reale.

Il giovedì sera di Altri Sguardi diventa così un appuntamento ricorrente per cambiare prospettiva, rallentare e concedersi un tempo altro. Gli incontri si svolgono dalle 20.30 alle 22.30 nelle seguenti date: 15 gennaio · 26 febbraio · 12 marzo · 23 aprile · 21 maggio.

Le registrazioni per l’incontro del 15 gennaio presso il Rifreddo Landscape Lab in Via Provinciale 22 a Rifreddo CN dalle ore 20.30 alle 22.30, sono già disponibili. Per iscriversi e rimanere aggiornati su tutte le attività dell’associazione, è possibile scrivere a giovaniditurno@gmail.com, o unirsi alla community Instagram [@giovaniditurno] o WhatsApp attraverso il link disponibile sulla pagina Instagram.