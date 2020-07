Webinair con Volt Fossano per un ambiente più pulito

Nella serata di domani, martedì 14 luglio, alle ore 21, il gruppo Volt di Fossano organizza un webinair dal titolo “Qualità dell'aria e mobilità: dati per conoscere, idee e suggestioni per cambiare prospettiva". Protagonista, ovviamente, la città di Fossano: qual è la qualità della sua aria oggi, quali sono le opportunità concrete di sviluppo per una mobilità sostenibile ed alternativa per il suo futuro?

Interverranno nelle vesti di relatori Simone Conte, Presidente del circolo GreenTO associato a Legambiente e Mattteo Bo, attualmente ricercatore al Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture al Politecnico di Torino

Conte tratterà i temi legati alla mobilità alternativa cercando di riportarli alla realtà della città di Fossano, situata in un'area distribuita a bassa densità abitativa. Alcuni dei temi saranno aree 30 e pedonali, piste ciclistiche, il tema delle e-bike. Bo presenterà la metodologia ed i risultati dei dati raccolti sul suolo del comune di Fossano nell'ambito della campagna di misurazione di inquinamento atmosferico "Che Aria Tira" 2020, a cui molti cittadini fossanesi hanno contribuito tramite l'acquisto e l'installazione delle provette di misura.

“Il Covid19 non ferma la nostra voglia di conoscere e progettare il futuro della nostra città. Sarà una bella occasione, ricca di spunti per provare a cambiare prospettiva ed avere nuove idee per Fossano! Vi aspettiamo numerosi!!” spiegano dal gruppo Volt di Fossano.

L’evento sarà dunque domani, martedì 14 luglio alle ore 21 alla pagina https://www.facebook.com/events/787863335329595/.